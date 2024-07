Mercato : Son frère quitte le PSG, Mbappé réagit

Jean de Teyssière

Il y aura toujours un Mbappé en Ligue 1. Si Kylian a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid, son petit frère, Ethan, lui aussi au PSG cette saison, a quitté le club de la capitale pour rejoindre le LOSC. Une nouvelle étape dans la jeune carrière du milieu de terrain de 17 ans, qui a évidemment reçu le soutien de son grand frère.

Double champion de France en 2024 (avec les U19 et l'équipe première du PSG), Ethan Mbappé franchit une nouvelle étape dans sa carrière. Il n'a pas prolongé son contrat avec le club de la capitale et il a choisi de rester en France pour rejoindre un club qualifié en Coupe d'Europe...

Ethan Mbappé signe au LOSC

Son arrivée dans le Nord était dans l'air depuis plusieurs semaines et c'est désormais officiel : Ethan Mbappé a rejoint le LOSC. Le petit frère de Kylian Mbappé a signé son premier contrat professionnel et est lié avec le club lillois jusqu'en juin 2027. Le début d'une nouvelle histoire pour le cadet des Mbappé.

«Je suis ton premier supporter»