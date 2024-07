Mercato : Thierry Henry et le PSG victimes d'un sale coup ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à recruter un nouveau défenseur central, le PSG a fait de Leny Yoro sa grande priorité pour cet été. Cependant, le jeune joueur du LOSC privilégie clairement un transfert vers le Real Madrid. D'ailleurs, le fait qu'il n'ait pas été libéré par les Dogues pour participer aux Jeux Olympiques, semble rapprocher Leny Yoro du club merengue. Après Thierry Henry, c'est donc un coup dur pour le PSG.

Cet été, le PSG devrait se montrer particulièrement actif pour renforcer son effectif qui a déjà vu partir Kylian Mbappé, Keylor Navas, Layvin Kurzawa ou encore Alexandre Letellier. Dans le sens des arrivées, seul Matvey Safonov a signé pour 20M€, bonus compris. Mais bien évidemment, le club de la capitale ne va pas s'arrêter en si bon chemin, et plusieurs pistes circulent, notamment pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Mais ce n'est pas tout, puisque le recrutement d'un défenseur central est également érigé en priorité par le PSG. Dans cette optique, la priorité se nomme Leny Yoro.

Dénouement imminent pour Yoro

Il faut dire que le contrat du jeune défenseur central s'achève en 2025, ce qui force le LOSC à le vendre cet été pour récupérer une indemnité de transfert. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le dénouement de ce feuilleton est d'ailleurs imminent puisque Leny Yoro devrait prochainement annoncer son choix. Cela devrait se jouer entre le PSG et le Real Madrid.

Son absence aux JO pourrait accélérer son transfert au Real Madrid