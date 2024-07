Mercato – RC Lens : Un grand attaquant arrive ?

Jean de Teyssière

Malgré tous les soucis financiers liés aux droits TV, toujours pas vendus, le RC Lens demeure en bonne santé financière. Le club nordiste, septième du dernier exercice de Ligue 1 devrait disposer d'un budget de 68M€ cette saison. De quoi encore espérer faire venir Georges Mikautadze, qui intéresse aussi l'AS Monaco.

Le mercato lensois risque d'être animé cet été. Avec une septième place, les hommes de Will Still devront passer par les barrages les 22 et 29 août prochains pour espérer disputer les phases de poules de la Ligue Europa Conférence. En attaque, ça pourrait rapidement bouger.

Mikautadze intéresse le RC Lens

Comme révélé par le10sport.com, le RC Lens s'est assez vite montré intéressé pour signer Georges Mikautadze. Une offre verbale, à la hauteur des attentes du FC Metz aurait même été présentée aux dirigeants messins. Mais pour le moment, rien ne bouge.

Une concurrence de Monaco