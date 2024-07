Mercato - OM : Un gros joueur de Ligue 1 disponible pour 15M€ ?

La rédaction

Roberto De Zerbi ayant été officiellement nommé entraîneur de l’OM, le club phocéen peut désormais sérieusement s’atteler à son mercato. Les prochaines semaines devraient être chargées du côté du Vélodrome, puisqu’un sacré ménage risque d'avoir lieu après une saison cauchemardesque. Annoncé chez les Olympiens, Brice Samba avait réagi à cette rumeur cette semaine. Et le montant d’un potentiel transfert serait connu.

L’OM peut enfin respirer en cette intersaison. Après avoir connu un exercice 2023/2024 extrême compliqué, les Phocéens étaient à la recherche d’un entraîneur depuis le 19 mai dernier, date à laquelle Jean-Louis Gasset dirigeait son dernier match à la tête de l’équipe marseillaise. Un mois et demi plus tard, c’est Roberto De Zerbi qui a pris sa place sur le banc de touche. L’Italien devrait d’ailleurs bénéficier d’une équipe considérablement remodelée par rapport à celle de son prédécesseur. Dans les buts, la piste menant à Brice Samba a été évoquée cette semaine. Si le joueur du RC Lens a botté en touche lorsqu’il a été interrogé à ce propos, le montant d’une potentielle arrivée du portier de 30 ans au Vélodrome aurait fuité.

Brice Samba à l’OM, ce serait 15M€

D’après les informations de RMC , Brice Samba pourrait quitter le RC Lens contre un chèque de 15M€. Alors que Pau Lopez pourrait quitter la Canebière dans les prochaines semaines, voir l’OM investir un tel montant sur l’international français (3 sélections) pourrait devenir un scénario envisageable en cas de départ de l’Espagnol.

Brice Samba botte en touche sur son avenir