Mercato : RC Lens, OM… La guerre est déclarée pour Mikautadze

Alors qu’il était déjà très courtisé pour ses performances avec Metz, Georges Mikautadze a encore plus fait grimper sa cote après l’Euro 2024 qu’il a disputé sous les couleurs de la Géorgie. Le RC Lens en a fait sa priorité, ce qui n’est en revanche pas le cas de l’OM. L’AS Monaco est toujours sur le coup, mais des clubs anglais pourraient devancer la concurrence.

« Cela m’ouvre à toute l’Europe, je montre mes qualités ici, ça me fait plaisir. Maintenant, je vais partir en vacances, puis on verra. Ma décision n’est pas encore prise . » Auteur de 3 buts et 1 passe décisive lors de l’Euro 2024, Georges Mikautadze a conscience que ses performances ont attiré beaucoup d’attention. L’attaquant âgé de 23 ans a été un des grands artisans du bon parcours de la Géorgie, éliminée en huitièmes de finale par l’Espagne.

Lens, Monaco et West Ham sont passés à l’action

La question est désormais de savoir où évoluera Georges Mikautadze la saison prochaine. L’international géorgien (29 sélections) ne restera pas à Metz, où il est retourné l’hiver dernier après un passage raté à l’Ajax Amsterdam. Comme indiqué par Le 10 Sport , le RC Lens et l’AS Monaco ont déjà fait une offre aux alentours de 20M€ afin de s’attacher ses services. West Ham est également passé à l’action, avec une proposition supérieure à celle des deux clubs français.

Mikautadze a la cote à l’étranger