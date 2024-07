Mercato - PSG : Ukraine, Russie… Safonov se lâche sur son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est le premier et pour le moment unique transfert du PSG. Matvey Safonov s’est engagé à Paris pour environ 20M€. Le transfert de l’international russe fait évidemment grandement parler compte tenu de la situation géopolitique entre la Russie et l’Ukraine. Mais l’ancien joueur de Krasnodar met les choses au points.

Pour le moment, le PSG n'a bouclé qu'un seul transfert à savoir celui de Matvey Safonov qui a débarqué en provenance de Krasnodar. Un transfert qui avoisine les 20M€ et qui a grandement fait parler. Et pour cause, dans le contexte géopolitique actuel, voir une international russe débarquer en France, ce n'est pas anodin. Mais dans une interview accordée au journaliste Nobel Arustamyan, Matvey Safonov se défend face aux critiques.

Safonov répond aux critiques

« Je pense qu'ils suivent le championnat russe. Nous avons fait une très grande saison avec Krasnodar, nous étions premiers à la trêve. Donc cela a dû compter pour eux j'imagine », assure-t-il dans des propos retranscrits par CulturePSG , avant de poursuivre.

«Je pense qu'ils suivent le championnat russe»