Il signe au PSG et hallucine totalement

Unique recrue du PSG pour le moment, Matvey Safonov s’est engagé avec le club parisien pour environ 20M€ en provenance de Krasnodar. Et alors qu’il a découvert le club de la capitale ces derniers jours, le portier russe s’est dit très impressionné par le professionnalisme qui règne au PSG.

Jusque-là, le PSG n'a pas été très actif sur le mercato, officialisant seulement le transfert de Matvey Safonov qui a signé en provenance de Krasnodar pour environ 20M€. Et dans une interview accordée au journaliste Nobel Arustamyan, l'international russe en profite pour livrer ses premières sensations après son arrivée à Paris.

«J'ai été surpris par le professionnalisme»

« J'ai été surpris par le professionnalisme avec lequel ils abordent tout ici. Toutes les petits choses, tous les détails. Quand je suis arrivé, la première phrase que l'on m'a dit, que le staff m'a dit, c'est "Bienvenue dans la famille, ne t'inquiète de rien, ton travail est de produire le maximum de résultats sur le terrain à l'entraînement et en match." Ils m'ont dit qu'ils allaient s'occuper de tout et que ma tâche, c'était de jouer au foot », révèle-t-il dans des propos retranscrits par CulturePSG avant de poursuivre.

«Nous avons fait une très grande saison avec Krasnodar»