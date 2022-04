Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable coup de théâtre prend forme pour Kylian Mbappé !

Publié le 20 avril 2022 à 9h15 par D.M.

Annoncé comme la grande priorité du Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait bien prendre la décision de prolonger son contrat avec le PSG, à l'approche de la prochaine Coupe du Monde.

C'est un fait, l'avenir de Kylian Mbappé fera l'objet de nombreuses rumeurs jusqu'à ce qu'il dévoile, publiquement, sa décision. Que ce soit en France ou en Espagne, le joueur de 23 ans suscite plusieurs débats. Pour l'heure, rien n'est fait dans ce dossier. Mbappé a un accord moral avec le Real Madrid, mais ne ferme désormais plus la porte à une prolongation de courte durée avec le PSG selon les informations exclusives du 10Sport.com. Un scénario confirmé par certains journalistes du Parisien .

Mbappé prêt à prolonger son contrat ?