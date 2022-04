Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dernier objectif de Pochettino avant son départ...

Publié le 20 avril 2022 à 8h45 par T.M.

Aujourd’hui, il ne ferait quasiment plus aucun doute que Mauricio Pochettino quittera le PSG à la fin de la saison. Face à cela, l’Argentin souhaiterait visiblement soigner sa sortie.

Cet été, cela va bouger au PSG. Et actuellement, tous les regards se tournent notamment vers Mauricio Pochettino. Arrivé au PSG en janvier 2021 et sous contrat jusqu’en 2023, l’Argentin ne devrait pas aller au-delà de cet exercice, faisant les frais des nombreuses critiques à son égard et du fiasco en Ligue des Champions. Rien n’est encore officiel concernant Pochettino, mais la tendance est très claire à ce sujet, comme expliqué par L’Equipe , à moins d’un énorme retournement de situation, l’avenir du natif de Murphy s’écrit loin du Parc des Princes.

Redorer un peu son image !

Les jours de Mauricio Pochettino seraient donc ainsi comptés au PSG. L’Argentin attend maintenant d’être remercié par sa direction et jusque-là, l’entraîneur parisien pourrait chercher à soigner sa sortie et regagner un peu des points auprès de ses détracteurs. C’est pour cela que comme l’explique le quotidien sportif, Pochettino pourrait accorder un plus grande place aux jeunes du PSG, à l’instar de Xavi Simons, Edouard Michut ou encore Eric Junior Dina Ebimbe en cette fin de saison. Et cela pourrait commencer ce mercredi soir contre Angers.