Mercato - PSG : Le Qatar reçoit un message clair de Pochettino…

Publié le 20 avril 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ en fin de saison, Mauricio Pochettino laisse pourtant entendre qu’il se verrait bien continuer l’aventure avec le PSG.

Mauricio Pochettino et le PSG, c’est bientôt la fin ? L’entraîneur argentin n’aurait plus vraiment les faveurs de Doha au Qatar, surtout depuis l’élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions, et son départ du Parc des Princes semble donc se préciser de semaine en semaine. Pourtant, interrogé mardi en conférence de presse sur sa situation personnelle, Pochettino a laissé entendre qu’il envisageait de poursuivre avec le PSG.

« J’ai encore une année de contrat… »