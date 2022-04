Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce retentissante de Pochettino sur son avenir !

Publié le 19 avril 2022 à 13h45 par B.C.

Annoncé sur le départ, Mauricio Pochettino s’est prononcé sur son avenir au PSG.

N’ayant jamais réellement convaincu au PSG, Mauricio Pochettino vit peut-être ses derniers moments dans la capitale. Dès le mois de novembre, le10sport.com vous révélait que le départ de l’Argentin n’était plus un sujet tabou au sein du PSG, et la situation de l’entraîneur ne s’est pas arrangée avec l’élimination face au Real Madrid dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Comme vous l’a déjà annoncé le10sport.com, le Qatar rêve de nommer Zinedine Zidane sur le banc de touche, de quoi menacer un peu plus Pochettino, encore sous contrat jusqu’en juin 2023. Interrogé ce mardi sur le sujet, le technicien du PSG est d’ailleurs resté hasardeux à propos de son avenir à Paris.

« J'ai encore une année de contrat, c'est une question contractuelle »