Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho tape du poing sur la table pour Icardi !

Publié le 9 août 2021 à 0h45 par A.C.

Poussé vers la sortie du côté du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi pourrait retrouver l’Italie et la Serie A.

Souvent annoncé sur le départ ces derniers mois, Mauro Icardi pourrait tirer sa révérence d’ici la fin du mercato estival. Le possible arrivé de Lionel Messi, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com a été approché par le Paris Saint-Germain, pourrait en effet pousser vers la sortie l’attaquant. Un retour en Italie a souvent été évoqué, mais si la Juventus semble lui avoir tourné le dos, Icardi peut désormais compter sur l’AS Roma. Avec l’effet domino créé par Romelu Lukaku, les Giallorossi voudraient miser sur le numéro 9 du PSG pour pallier un possible départ d’Edin Dzeko.

Mourinho s’oppose au départ de Dzeko