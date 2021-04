Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Messi... le Real Madrid se frotte les mains !

Publié le 28 avril 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG serait passé à l’action pour recruter Lionel Messi au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, le Real Madrid serait plus qu’heureux de cette nouvelle.

Si le FC Barcelone aimerait convaincre Lionel Messi de parapher un nouveau contrat, son bail actuel expirant le 30 juin prochain, le PSG aurait clairement l’intention de mettre des bâtons dans les roues barcelonaises. Effectivement, le club parisien verrait d’un très bon oeil la perspective de s’attacher les services de l’international argentin dans le cadre d’un transfert libre. Et en ce sens, les pensionnaires du Parc des Princes seraient tout récemment passés à l’action. En effet, ce mardi, Marcelo Bechler a annoncé que le PSG aurait formulé une proposition contractuelle à Lionel Messi pour un bail de deux ans avec une année supplémentaire en option. Toute la question est maintenant de savoir si le numéro 10 du FC Barcelone acceptera cette offre ou s’il préférera plutôt écouter Joan Laporta, qui souhaite plus que tout le convaincre de rester comme il l’a déjà fait savoir à de nombreuses reprises. Pour l’heure, celui qu’on surnomme La Pulga n’aurait décidé de rien et voudrait attendre la fin de saison avant de trancher sur son avenir comme l’a bien rappelé Marcelo Bechler. Mais en attendant, le Real Madrid se frotterait les mains en coulisses après l’annonce de cette offensive du PSG visant à s’attacher les services de Lionel Messi.

Pour le Real Madrid, le PSG ouvre la porte à un départ de Kylian Mbappé !