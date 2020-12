Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola prêt à envoyer Donnarumma au PSG ?

Publié le 2 décembre 2020 à 19h30 par Dan Marciano mis à jour le 2 décembre 2020 à 20h13

Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas trouvé d’accord avec les dirigeants du Milan AC pour prolonger son contrat qui prend fin à la fin de la saison. Plusieurs clubs surveilleraient la situation du portier comme la Juventus, Chelsea et le PSG.

Keylor Navas a mis tout le monde d’accord. Arrivé au PSG en septembre 2019 après cinq ans passés au Real Madrid, le portier costaricien a réussi à s’installer comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Thomas Tuchel. Sous contrat avec le club parisien jusqu’en 2023, Keylor Navas n’avait pas exclu de terminer sa carrière au PSG. « Si c’est possible que je finisse ma carrière à Paris ? Oui. Quand je suis arrivé à Paris, j’ai découvert un lieu différent, la ville m’a surpris. Ce n’est pas que je pensais du mal, mais je ne la connaissais pas. Je ne sais pas ce que j’allais y trouver. Les gens ont été adorables avec moi dès le premier jour, très respectueux » avait-il déclaré en octobre dernier au micro de Téléfoot la chaîne . Même si l’avenir du gardien n’est pas remis en question, Leonardo aurait d’ores et déjà commencé à étudier la question de sa succession et un nom aurait la préférence du directeur sportif du PSG. La presse italienne annonce depuis plusieurs mois que le club de la capitale apprécierait le profil de Gianluigi Donnarumma dont la situation reste incertaine au Milan AC.

Des discussions dans l'impasse avec le Milan AC

Le portier italien voit son contrat arriver à son terme à la fin de la saison et n’a toujours pas trouvé d’accord avec les dirigeants du Milan AC pour rallonger son bail. Son agent, Mino Raiola discute depuis plusieurs mois avec les responsables italiens et demanderait notamment un salaire de 220 000 € par semaine selon les informations de 90min . Les discussions se poursuivent entre les deux parties afin de trouver un terrain d’entente dans ce dossier sensible. Formé au Milan AC, Donnarumma n’a jamais caché son amour pour la formation rossonera et a fait part de son envie de poursuivre sa carrière en Italie. « Est-ce que je veux rester à Milan ? Bien sûr, mon agent et Milan en parleront, Mino sait ce qu'il a à faire. Ce n'est absolument pas un problème. Le club va voir et en attendant je profite de ce moment qui, je l'espère, durera le plus longtemps possible » avait-il déclaré le 29 novembre dans un entretien à DAZN . Président du club milanais, Paolo Scarponi espère également faire signer un nouveau contrat à l'international italien : « Je ne suis pas directement les négociations, mais j'ai été très heureux de l'entendre. Dire qu'il aime Milan. Je peux dire que l'amour est réciproque et que lorsque nous nous aimons ainsi, il y a les conditions pour continuer ensemble ». Toutefois, Mino Raiola pourrait prendre la décision de stopper les négociations, qui ne cessent de durer, et 90min n’exclut pas un départ de Donnarumma à la fin de la saison.

Le PSG, Chelsea et la Juventus surveilleraient la situation de Donnarumma