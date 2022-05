Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La semaine s’annonce bouillante pour Kylian Mbappé !

Publié le 9 mai 2022 à 17h10 par Axel Cornic

Après des longs mois de débats, l’issue de l’énorme feuilleton Mbappé devrait être bientôt connue, avec le PSG et le Real Madrid qui se livrent la bataille finale pour rafler la mise.

Ou jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Si un départ semblait inévitable il y a encore quelques mois, nous vous avons expliqué sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain a su faire basculer ce dossier, rendant une prolongation à nouveau possible. Pas suffisant pour effrayer un Real Madrid que la presse espagnole annoncé très confiant et qui s’apprête à affronter un rendez-vous important avec l’entourage de Mbappé, qui a précédemment fait un détour au Qatar pour échanger avec le président Nasser Al-Khelaïfi et le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, propriétaire du PSG. Ainsi, l’heure de la décision finale semble de plus en plus proche...

Mbappé va pouvoir prendre sa décision