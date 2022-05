Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle réunion au sommet pour Kylian Mbappé !

Publié le 9 mai 2022 à 11h15 par Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n'a toujours pris aucune décision pour son avenir malgré les tentatives du PSG de le prolonger et les convoitises du Real Madrid. Cependant, une nouvelle réunion serait à prévoir dans le dossier, ce qui pourrait permettre d'y voir plus clair.

À l’approche du mercato estival, l’avenir de Kylian Mbappé reste encore assez flou. En fin de contrat en juin prochain, le champion du monde 2018 n’a toujours pas prolongé avec le PSG malgré les multiples tentatives pour étendre son engagement, alors que le Real Madrid rôde toujours dans les parages. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale croit toujours en ses chances de conserver Kylian Mbappé. Et la direction parisienne devrait être fixée très prochainement.

Nouvelle réunion prévue entre le clan Mbappé et le Real Madrid

Selon les informations de Fabrizio Romano, le clan Kylian Mbappé et le Real Madrid devraient avoir de nouveaux contacts d’ici la semaine prochaine. Si l’international tricolore n’aurait toujours pris aucune décision pour son avenir, le club madrilène se sentirait plutôt confiant et détendu dans ce dossier. De son côté, le PSG aurait revu son offre à la hausse pour Kylian Mbappé il y a quelques jours, et elle serait toujours d’actualité. Reste à voir ce qui découlera de cette nouvelle réunion entre le Real Madrid et le clan de l’attaquant de 23 ans. Affaire à suivre.