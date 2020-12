Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle annonce fracassante sur le dossier Messi !

Publié le 24 décembre 2020 à 10h00 par Th.B.

Le PSG aurait de bonnes chances de recruter Lionel Messi à la fin de la saison, soit libre de tout contrat le sien courant jusqu’en juin. D’après un journaliste espagnol, son départ du FC Barcelone se profilerait.

Le 27 décembre prochain, Lionel Messi donnera sa deuxième interview en l’espace de quatre mois, la dernière remontant à début septembre pour la version espagnole du média Goal . Durant ladite entrevue, le capitaine du FC Barcelone regrettait la décision de son ancienne direction de ne pas l’avoir laissé partir de son plein gré via l’activation de la clause résidant dans son contrat, lui permettant de le rompre de manière unilatérale. Finalement, le capitaine du FC Barcelone est entré dans l’ultime année de son contrat. Et bien que Josep Maria Bartomeu ait démissionné avec l’ensemble de sa direction en octobre dernier et qu’un nouveau président sera élu le 24 janvier prochain, ce changement ne garantirait pas la continuité de Lionel Messi qui n’aurait toujours pas prévu de prolonger son contrat. Le PSG et Manchester City continueraient de surveiller avec attention la situation de l’Argentin. Au PSG, Messi est attendu par Neymar et son compatriote Leandro Paredes. Et le désir des deux joueurs du PSG pourrait se réaliser.

« Difficile pour Messi de continuer au FC Barcelone »