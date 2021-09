Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme couac pour Mauro Icardi !

Publié le 19 septembre 2021 à 20h45 par A.C.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, Mauro Icardi pourrait bien voir l’un de ses principaux prétendants lui tourner le dos.

Que va faire Mauro Icardi ? Alors qu’il a décidé de rester au Parsi Saint-Germain cet été en dépit de plusieurs sollicitations, l’attaquant doit composer avec l’énorme embouteillage dans le secteur offensif parisien. Avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, candidat d’office à une place de titulaire, Icardi semble en effet être un quatrième choix pour Mauricio Pochettino. Ainsi, il pourrait décider de se relancer ailleurs et quoi de mieux que la Serie A, un championnat qui lui a très bien réussi par le passé ? Là-bas, la Juventus lui ferait toujours les yeux doux et Massimiliano Allegri avait déjà exhorté ses dirigeants à faire quelque chose pour le buteur du PSG.

Vlahović plutôt qu'Icardi pour la Juve ?