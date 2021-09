Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les coulisses du départ d'Odegaard sont révélées !

Publié le 19 septembre 2021 à 20h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Martin Odegaard a été vendu par le Real Madrid à Arsenal. Voici toutes les coulisses de cette opération.

En grande difficulté au Real Madrid, Martin Odegaard a été prêté à Arsenal lors de la dernière saison. De retour à la Maison-Blanche cet été, l'international norvégien n'est pas resté bien longtemps à Madrid. En effet, Martin Odegaard a fait son retour chez les Gunners , mais cette fois, il a été vendu par le Real Madrid pour environ 35M€. Sur son compte Twitter , Fabrizio Romano a raconté toutes les coulisses de cette opération.

Le Real Madrid aurait donné le feu vert en aout pour Odegaard