Mercato - PSG : Le Qatar prend une décision radicale avec Messi !

Publié le 1 avril 2022 à 20h15 par D.M.

Malgré les récentes rumeurs sur l'avenir de Lionel Messi, les dirigeants du PSG n'auraient pas l'intention de se séparer de l'international argentin. Un retour au FC Barcelone ne serait pas d'actualité.

Lionel Messi ne serait pas épanoui au sein de la capitale française. Après vingt ans passés à Barcelone, il serait difficile pour lui de s’acclimater à un nouvel environnement et à un nouveau club. Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival, après avoir envisagé une prolongation au sein de la formation blaugrana , Messi a été irrité par les sifflets du Parc des Princes. Certains ont évoqué des envies de départ. Mais à en croire Gianluca Di Marzio, les responsables du PSG n’auraient pas l’intention de laisser filer l’attaquant, âgé de 34 ans.

Pas de départ pour Messi