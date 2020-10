Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une arrivée imminente de Cuisance ? La réponse de Villas-Boas !

Publié le 4 octobre 2020 à 23h45 par B.C.

Interrogé à l'issue du match entre l'OM et l'OL (1-1), André Villas-Boas a confirmé son intérêt pour Michaël Cuisance, dont l'arrivée à Marseille ne serait qu'une question de temps. Le Portugais en a également profité pour pousser un coup de gueule.

Ce dimanche sur la pelouse de l'OL, l'OM n'a pu faire mieux qu'un match nul (1-1), mais pendant que les joueurs d'André Villas-Boas tentaient d'obtenir les trois points, la direction s'activait en interne pour boucler quelques dossiers chauds. Alors que Bouna Sarr va prendre la direction du Bayern Munich, Michaël Cuisance va faire le chemin inverse en s'engageant à l'OM. D'après Téléfoot , le milieu français est déjà arrivé à Marseille afin d'effectuer sa visite médicale ce lundi matin. Interrogé par la chaîne, André Villas-Boas a évoqué le transfert imminent du joueur.

« Je ne sais pas si je peux confirmer officiellement, mais oui... »