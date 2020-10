Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'arrivée de Cuisance bouclée par Pablo Longoria !

Publié le 4 octobre 2020 à 19h15 par B.C. mis à jour le 4 octobre 2020 à 19h23

Alors que Bouna Sarr va s'engager au Bayern Munich, Michaël Cuisance devrait effectuer le chemin inverse, et signer en faveur de l'Olympique de Marseille

Tout proche de Leeds il y a quelques jours comme vous l'avait révélé le 10 Sport, Michaël Cuisance devrait finalement rejoindre l'OM. Le transfert du milieu de terrain vers le club de Marcelo Bielsa a finalement capoté après avoir une visite médicale non concluante et le joueur est désormais à la recherche d'une nouvelle écurie afin d'obtenir un meilleur temps de jeu. Alors que Bouna Sarr se dirige vers le Bayern Munich, Sky Sport Allemagne a annoncé ce dimanche que Michaël Cuisance pourrait se retrouver impliqué dans ce transfert en rejoignant de son côté l'OM. André Villas-Boas apprécie le profil du Français et serait tout proche de parvenir à ses fins.

Cuisance débarque à l'OM