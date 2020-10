Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Julien Stéphan savoure l'arrivée de Jérémy Doku !

Publié le 4 octobre 2020 à 23h40 par La rédaction

A la veille de la fin du mercato, le Stade Rennais est proche de boucler l'arrivée de Jérémy Doku. Pour le plus grand plaisir de Julien Stéphan, l'entraîneur des Rouge et Noir.