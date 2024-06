Mercato - OM : Un titulaire bientôt sur le départ ?

Hugo Chirossel

Après une saison décevante en championnat, un mercato estival animé est attendu du côté de l’OM. En ce sens, le poste de gardien pourrait connaître un changement, avec un départ potentiel de Pau Lopez, à qui il reste trois ans de contrat. L’Espagnol âgé de 29 ans aurait d’ailleurs plusieurs options à l’étranger.

Successeur de Steve Mandanda dans les cages de l'OM, qu’il a rejoint il y a trois ans en provenance de l’AS Rome, Pau Lopez pourrait arriver au bout de son aventure à Marseille. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2026, l’avenir du portier espagnol âgé de 29 ans est incertain. Les dirigeants marseillais étudieraient la possibilité de changer de gardien la saison prochaine et comme il l’a lui-même confié, Pau Lopez n’est pas sûr d’être encore là.

« Je ne vais pas rester là si le club ne veut pas que je reste »

« Je vais parler avec le président et mon agent à la fin de la saison. J'ai envie de continuer, mais il faut être honnête et après une saison comme ça, il faut écouter le club. Il faut assumer ce qu'on a fait. Le club changera peut-être les joueurs, peut-être pas. On décidera. Je ne vais pas rester là si le club ne veut pas que je reste. Depuis que je suis là, je suis bien au club, dans la ville, avec les gens. Mais il faut attendre les décisions du club », a déclaré Pau Lopez après le dernier match de la saison.

Lopez a des prétendants