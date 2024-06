Mercato - OM : Un buteur annonce son départ en privé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il est sans aucun doute l'un des plus gros fiascos de Pablo Longoria. Recrue la plus chère de l'OM (32M€), Vitinha ne s'est jamais imposé en Ligue 1. Son départ était devenu une nécessité. Un an après son arrivée, l'attaquant a été prêté jusqu'au Genoa. Et ce court passage en Italie lui a ouvert les yeux.

Vitinha n'a pas laissé une grosse empreinte à l'OM. Très attendu en raison du prix de son transfert, l'ancien attaquant du Sporting Braga n'est pas parvenu à se défaire de cette pression. Le joueur, qui n'a été que l'ombre de lui même durant son passage, a été contraint de s'exiler. Prêté au Genoa jusqu'à la fin de la saison, Vitinha n'a inscrit que deux buts en Serie A, mais cela suffit à son bonheur.

Vitinha annonce la couleur pour son avenir

Il y a quelques jours, Vitinha a confirmé qu'il souhaitait poursuivre sa carrière en Italie. « J’ai senti que le Genoa pouvait être le bon choix pour me retrouver et c’est ce qui s’est passé. Je traverse la période la plus difficile de ma vie, mais j’y fais face aussi grâce à l’aide du club. Il reste encore neuf matchs, mais je veux rendre la pareille à Genoa. Au Genoa, j’ai trouvé le vrai Vitinha mais le choix ne dépend pas de moi. À la fin de la saison, les deux clubs se rencontreront et discuteront de mon avenir car le prêt sera jusqu’en juin » avait-il déclaré à Il Secolo XIX.

Les discussions ont débuté en coulisses