Mercato - OM : L’aveu de Valentin Rongier sur son arrivée à l’OM !

Publié le 29 janvier 2020 à 20h30 par T.M.

Depuis l’été dernier, Valentin Rongier est un joueur de l’OM. Un nouveau défi dont le milieu de terrain avait besoin.

L’OM aura été très discret durant le dernier mercato estival, mais le feuilleton Valentin Rongier aura tenu en haleine les fans phocéens. D’ailleurs, à la clôture du marché, aucun accord n’avait été trouvé avec le FC Nantes. Il aura finalement fallu attendre quelques heures supplémentaires pour voir le Français poser ses valises sur la Canebière en tant que joker. Depuis, Rongier a parfaitement réussi à trouver sa place dans l’équipe d’André Villas-Boas. A 25 ans, le milieu de terrain montre donc toute l’étendue de son talent et il avait d’ailleurs besoin de se mesurer à un défi plus important.

« Voir ce dont j’étais capable »