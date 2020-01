Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau prétendant pourrait relancer l'avenir de Giroud...

Publié le 29 janvier 2020 à 20h00 par La rédaction

Alors qu’il semblait destiné à atterrir à l’Inter, Olivier Giroud est toujours bloqué à Chelsea. En attendant, Barcelone se pencherait sur le Français, mais un nouveau prétendant devrait se manifester prochainement…

Le futur d'Olivier Giroud semblait s'écrire à l’Inter MIlan depuis le début du mercato. Mais, alors que la fin du marché hivernal approche à grands pas, le dossier tarde à se finaliser. Et cela laisserait le champ libre à d’éventuels prétendants. Tottenham aurait récemment avancé dans les tractations avec Giroud, mais Barcelone et le PSG seraient également très attentifs et pourraient tenter une offensive de dernière minute. À moins qu’un nouveau club se positionne et double tout le monde ?

La Lazio serait très intéressée par Giroud