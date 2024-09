Mercato - OM : La signature de Rabiot secoue le RC Lens

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'arrivée d'Adrien Rabiot à l'OM fait parler en Ligue 1.Revenu en France cinq après son départ du PSG, le milieu de terrain tricolore de 29 ans portera le maillot du rival marseillais. Un choix surprenant pour Adrien Thomasson, joueur du RC Lens, pour qui la fidélité est un principe primordial.

C’est une image que personne n'imaginait voir il y a encore quelques semaines. Formé au PSG et enfant de la banlieue parisienne, Adrien Rabiot s’est engagé pour deux ans avec l’OM. Cette arrivée à pris de court bon nombre d’acteurs de la Ligue 1, comme Adrien Thomasson. Invité de Stephen Brunch sur RMC, le joueur du RC Lens a été surpris, comme beaucoup au moment de la signature de l'international tricolore.

« J’avais du mal à y croire »

« Honnêtement, j’avais du mal à y croire quand on l’a appris vu le pedigree du joueur et son passé parisien. C’est vrai que j’ai été très surpris, même si dans le foot actuel plus rien ne me surprend. J’aimais les joueurs qui respectaient les équipes en ne signant pas forcément dans des clubs ennemis. Il y a eu des exceptions. Il faut faire attention à tout maintenant quand on est jeune et qu’on fait des vidéos, quand on nous demande dans quel club on ne jouera jamais… On l’a vu avec Elye Wahi, il faut rester mesuré. Tout nous rattrape avec les réseaux sociaux » a confié Thomasson.

Le vestiaire du RC Lens s'en mêle

Mais Thomasson tempère ses propos en indiquant que l’arrivée de Rabiot était une bonne nouvelle pour le championnat de France. « J'attends de voir, il y a tellement d'attente. Soit la mayonnaise va prendre tout de suite, soit les gens seront déçus. Cette actualité a un petit peu agité le vestiaire pendant quelques jours. Mais c’est top qu’il puisse revenir » a déclaré le joueur de Will Still.