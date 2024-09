Mercato : Annoncé au Real Madrid, il lâche sa réponse

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son contrat avec le Bayern Munich prendra fin en juin 2025, Alphonso Davies est annoncé avec insistance pour un départ en direction du Real Madrid. Le latéral gauche canadien âgé de 23 ans s’est justement exprimé à propos de son avenir et d’une éventuelle prolongation avec les Bavarois.

Alphonso Davies fera-t-il comme Kylian Mbappé en rejoignant le Real Madrid libre de tout contrat ? Selon la presse espagnole, l’arrivée de l’international canadien (55 sélections) en 2025 est quasiment assurée, lui qui n’a toujours pas prolongé son bail avec le Bayern Munich.

Arbitre insulté, une star du Real Madrid dérape en plein match https://t.co/JoTXVAIgle pic.twitter.com/dVTnQoepeK — le10sport (@le10sport) September 22, 2024

« Je porterai toujours ce club dans mon cœur »

« Je me concentre entièrement sur cette équipe. Je joue ici, au Bayern Munich, et je me concentre sur cela. Je veux gagner tous les matches. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas pour l'instant. Que je reste ou que je quitte le club, je porterai toujours ce club dans mon cœur », a répondu Alphonso Davies à propos de son avenir auprès de Bild.

« Je me concentre sur le fait de gagner chaque match »

Interrogé sur une potentielle prolongation avec le Bayern Munich, le latéral gauche de 23 ans a ajouté : « C'est une bonne question, vous devez en parler avec mon conseiller. En ce moment, je me concentre sur le fait de gagner chaque match. Je ne me préoccupe pas de d’autre sujet pour le moment. »