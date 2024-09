OM : L’homme derrière le transfert de Rabiot dévoilé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’on pensait que l’OM avait bouclé son recrutement avec l’arrivée de Neal Maupay, le club phocéen a réservé une dernière surprise. Et quel coup ! En effet, c’est Adrien Rabiot qui a été signé ces derniers jours. Libre, l’ex-joueur de la Juventus a ainsi rejoint l’OM. Une opération évoquée ce dimanche par Fabrizio Ravanelli.

Manchester United, Milan AC, Atlético de Madrid… C’est finalement à l’OM qu’Adrien Rabiot a décidé de poursuivre sa carrière. Malgré son passé au PSG, où il a été formé, le milieu de terrain a rejoint le rival, où il s’est engagé pour deux saisons. Personne ne l’avait vu venir et pourtant, l’OM a réussi à signer Rabiot. Pour cela, il faut dire merci Mehdi Benatia.

Vente OM : Un indice lâché par McCourt ? https://t.co/uPFNbZJcIT pic.twitter.com/MohXN8I9lZ — le10sport (@le10sport) September 22, 2024

« Benatia a bien travaillé »

Conseiller sportif de l’OM, Mehdi Benatia est derrière cette signature d’Adrien Rabiot. Ce dimanche, pour Téléfoot, Fabrizio Ravanelli, conseiller au sein du club phocéen, a notamment confié : « Notre conseiller sportif, Mehdi Benatia, a bien travaillé. Il n’a rien dit à personne. C’était son idée ».

Le projet sportif a fait la différence

Pour l’OM, signer Adrien Rabiot est un énorme coup, d’autant que le Français a consenti à une grosse baisse de salaire. Comment a-t-il alors été convaincu ? « Je pense que la plus grande force c’est la programmation du club, de devenir l’un des clubs les plus importants en France et au niveau international. On a l’ambition d’arriver en Ligue des Champions cette année », a poursuivi Ravanelli.