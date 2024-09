Mercato : L'OM s'en débarrasse pour signer Adrien Rabiot

Arnaud De Kanel

Ce dimanche soir, l'OM affronte l'OL pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. L'occasion pour Jordan Veretout de retrouver ses anciens coéquipiers, lui qui a quitté le club phocéen il y a une dizaine de jours. D'ailleurs, son départ a facilité la venue d'Adrien Rabiot.

L'OM avait mis en place un loft lors du mercato estival et Jordan Veretout l'avait immédiatement intégré. Le club phocéen ne comptait plus sur l'international tricolore et a cherché par tous les moyens de s'en débarrasser. Finalement, il aura fallu attendre la clôture du mercato pour le voir partir à bas coût vers l'OL qui a utilisé son joker. Libéré de son important salaire, l'OM a donc pu se tourner vers Adrien Rabiot comme l'a expliqué le journaliste Karim Attab à Foot Mercato.

«Une part de son salaire a été réinvestie lors de l’arrivée d’Adrien Rabiot»

« Son choix m’a surpris, oui et non. Aujourd’hui, dans le football actuel, tout le monde peut signer partout. Il aura l’originalité d’avoir joué pour Saint-Étienne, Marseille et Lyon. La situation dans laquelle il s’est retrouvée a fait aussi qu’il a signé à Lyon. Rennes n’était pas enclin à payer un salaire exorbitant. Lyon a fait un effort tout en réussissant à faire baisser l’indemnité de transfert à l’OM. Je pense que l’OM avait besoin qu’il parte et qu’une part de son salaire a été réinvestie lors de l’arrivée d’Adrien Rabiot », a déclaré Karim Attab. Ce dernier espère que Jordan Veretout ne se vengera pas sur l'OM dimanche soir lors de l'Olympico.

«Aujourd’hui, tu es là, demain, tu es dans un autre club»

« J’espère en tant que Marseillais qu’il ne fera pas mentir ou regretter certains supporters dimanche soir. Mais c’est le jeu ! Aujourd’hui, tu es là, demain, tu es dans un autre club », a ajouté Karim Attab. Jordan Veretout figure bien dans le groupe lyonnais qui accueillera l'OM. Reste à voir si Pierre Sage le titularisera.