Mercato - OM : De Zerbi va passer à l’action pour ce transfert à 15M€

Ezequiel Fernández (Boca Juniors) est l'un des nombreux noms associés à l'OM. A en croire la presse argentine, le milieu de terrain de 21 ans aurait déjà reçu une offre de la part de Pablo Longoria. En France, on évoque seulement des discussions et une possible offensive de la part de la direction marseillaise dans les prochains jours.

Le milieu de terrain devrait être l'un des secteurs prioritaires. L'OM pourrait renforcer l'entrejeu en mettant la main sur des profils Roberto De Zerbi compatible comme Manuel Locatelli (Juventus) ou encore Ezequiel Fernandez.

Longoria tente un transfert en Argentine

Agé de 21 ans, ce jeune milieu de terrain de Boca Juniors dispose d'une clause libératoire de 15M€. Selon les informations du média argentin TYC Sport s, une première offre aurait été transmise par l'OM, qui souhaiterait éviter de payer cette clause. La proposition aurait été repoussée par la formation sud-américaine.

L'OM aurait déjà transmis une offre