Mercato - OM : Le Real Madrid dit oui pour ce transfert !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il est certainement la nouvelle priorité de Roberto De Zerbi. Après Ismaël Koné et Lilian Brassier, l'OM se concentrerait, désormais, sur la piste Mason Greenwood. Prêté la saison dernière par Manchester United à Getafe, l'international anglais serait partant pour prendre part au projet marseillais. Et ce n'est pas le Real Madrid qui devrait bousculer ce dossier.

Roberto De Zerbi espère encore du mouvement d'ici la fin du mercato estival. Malgré les arrivées d'Ismaël Koné et de Lilian Brassier, le nouveau coach de l'OM n'est pas rassasié et voudrait désormais appâter certains renforts offensifs, à commencer par Mason Greenwood.

Mercato : Marseille se mobilise pour un transfert, l’OM valide https://t.co/cXJfnOg5Ii pic.twitter.com/QNN0bd6hki — le10sport (@le10sport) July 8, 2024

L'OM s'attaque à Greenwood

Auteur d'une saison solide à Getafe la saison dernière après avoir traversé une période noire, marquée par des graves accusations de violence, l'international anglais serait chaud pour évoluer sous les ordres de De Zerbi la saison prochaine, malgré le fait que l'OM ne participera à aucune compétition européenne. Désormais, Pablo Longoria s'active en coulisses pour tenter de trouver un accord avec Greenwood, mais aussi avec Manchester United.

Le Real Madrid ne se mêlera pas à la lutte