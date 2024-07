Mercato - OM : Un attaquant à Marseille dans les prochaines heures ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des plus grands talents anglais de sa génération, Mason Greenwood a vu sa jeune carrière s’arrêter brusquement à cause de sérieux problèmes avec la justice. Mais son prêt à Getafe l’a totalement relancé et désormais, Roberto De Zerbi aimerait beaucoup le voir poser ses valises du côté de l’Olympique de Marseille.

C’est un mercato très agité qui se profile à l’OM. Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi on ne compte plus les pistes de mercato évoquées en France comme à l’étranger, avec notamment celle assez polémique menant à Mason Greenwood. Ce dernier semble être la grande priorité de l’Italien pour renforcer son attaque.

OM : Surprise, Mbappé a halluciné à Marseille ! https://t.co/i4QgAnWScR pic.twitter.com/vyulDZv1yP — le10sport (@le10sport) July 7, 2024

De Zerbi veut Greenwood à l’OM

L’OM n’est pas seul sur le coup, puisque l’Anglais de 22 ans serait également suivi par de nombreux autres clubs. C’est le cas de la Lazio, qui semble être le principal adversaire des Marseillais et qui aurait déjà dégainé une offre autour des 20M€. Mais le prix de Greenwood ne cesse d’augmenter, avec certains médias qui ont même parlé de sommes avoisinantes les 40M€ ces derniers jours.

Tout peut se décider ce lundi !