Mercato - OM : C’est confirmé, il veut rejoindre De Zerbi à Marseille !

Axel Cornic

Le mercato de Roberto De Zerbi ne fait que commencer à l’Olympique de Marseille et la prochaine recrue pourrait bien être un attaquant. Il s’agit de Mason Greenwood, qui a relancé sa jeune carrière lors d’un prêt à Getafe et qui semble assez séduit par l’idée d’évoluer sous les ordres de l’Italien, du côté de l’OM.

L’arrivée de Roberto De Zerbi a relancé l’enthousiasme autour de l’OM. Sans compétitions européennes la saison prochaine, le club phocéen semblait se diriger vers un nouvel été compliqué, mais l’Italien a finalement redonné le sourire aux Marseillais et pourrait bien être un atout très important sur le mercato.

Mercato - OM : Il annonce du lourd pour cette recrue https://t.co/wRk0149qcB pic.twitter.com/pBRAlockOF — le10sport (@le10sport) July 7, 2024

Greenwood veut l’OM

On entend en effet beaucoup de rumeurs sur l’effet De Zerbi, avec de plus en plus de joueurs qui aimeraient rejoindre l’OM pour jouer sous ses ordres. La Gazzetta dello Sport nous apprend que cela serait le cas de Mason Greenwood, attaquant de propriété de Manchester United qui sort tout juste d’un prêt à Getafe.

Attention à Benfica et à la Lazio

L’OM ne semble toutefois pas être la seule destination possible pour l’attaquant anglais de 22 ans ! Le quotidien italien explique en effet qu’en plus de l’OM, Mason Greenwood aurait également ouvert grand la porte à un départ vers Benfica ou vers la Lazio. A noter que le club romain aurait déjà dégainé une offre d’une valeur autour des 20M€.