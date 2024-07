Mercato - OM : De Zerbi reçoit enfin une réponse pour son chouchou !

Axel Cornic

Arrivé cet été, Roberto De Zerbi a des grands projets pour l’Olympique de Marseille et ça concerne évidemment le mercato. Le nouveau coach phocéen aimerait notamment retrouver Manuel Locatelli dans le sud de la France, un joueur qu’il connait très bien depuis qu’il a eu sous ses ordres du côté de Sassuolo.

L’OM est au centre d’énormément de rumeurs, avec la hype Roberto De Zerbi qui a un très gros impact sur le mercato. L’Italien aurait glissé plusieurs noms à Pablo Longoria et plusieurs sources parlent notamment du grand rêve Manuel Locatelli, son ancien joueur à Sassuolo.

De Zerbi veut Locatelli

Le problème, c’est que le milieu italien n’est pas vraiment une cible facile. Déjà parce que le site spécialisé Transfermarkt évalue son prix de marché autour des 30M€, avec d’ailleurs un salaire assez important à la Juventus qui dépasserait les 3M€ net par an. Des sommes élevées qui pourraient bien ne pas rentrer dans les standards de l’OM.

La Juventus dit non... pour le moment