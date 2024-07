Mercato - OM : Le grande priorité de Roberto De Zerbi enfin connue ?

Axel Cornic

L’arrivée de Roberto De Zerbi est une excellente nouvelle pour l’Olympique de Marseille, surtout après les échecs essuyés sur les pistes Paulo Fonseca ou encore Sérgio Conceição. Mais il va falloir trouver les joueurs adaptés au jeu prôné par l’Italien, connu pour sa vision assez particulière du football.

On commence à y voir plus claire dans le nouveau projet marseillais. Depuis l’annonce de la signature de Roberto De Zerbi, les pistes fusent et l’OM a déjà bouclé deux recrues avec Lilian Brassier ainsi qu’Ismaël Koné. Mais c’est loin d’être fini, puisque le coach marseillais à bien d’autres pistes en tête !

L’OM de Roberto De Zerbi

C’est notamment le cas en Italie ! Ces derniers jours plusieurs noms ont été liés à l’OM de l’autre côté de Alpes et c’est notamment le cas de Manuel Locatelli. Ce dernier connait très bien De Zerbi, puisque c’est lui qui a lancé sa carrière à Sassuolo, ce qui lui a notamment permis d’évoluer en sélection italienne et d’ensuite rejoindre la Juventus.

Locatelli, le grand rêve