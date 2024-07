Mercato : La polémique n’en finit plus, bonne nouvelle pour l’OM ?

Axel Cornic

Agé de 22 ans, Mason Greenwood pourrait devenir la recrue star de l’Olympique de Marseille en ce mercato estival. Roberto De Zerbi aimerait beaucoup le profil de l’attaquant de Manchester United et travaillerait donc avec Pablo Longoria ainsi que Mehdi Benatia, afin de trouver une solution pour boucler son transfert.

Marseille a déjà accueilli deux recrues en ce mercato estival, avec Ismaël Koné et Lilian Brassier. Mais c’est loin d’être terminé, puisque Roberto De Zerbi a d’autres noms en tête pour renforcer l’OM en vue de la saison prochaine.

La polémique Greenwood

Ces derniers jours, on a beaucoup parlé de Mason Greenwood et pas seulement pour ses talents de footballeurs ou pour les rumeurs de mercato. L’attaquant anglais suscite en effet énormément de réactions à cause de son passif, même si la justice anglaise a abandonné en 2023 les poursuites pour violences conjugales et de tentative de viol dont il faisait l’objet.

Aucun club de Premier League ne le recrutera