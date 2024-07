OM : De Zerbi va réclamer du lourd sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouvel entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi semble savoir précisément ce dont il a besoin pour son effectif. D'ailleurs, d'après un spécialiste du football italien, l'ancien coach de Brighton est habitué à s'impliquer dans le mercato de ses clubs. Pablo Longoria et Medhi Benatia sont prévenus.

C’est officiel depuis quelques jours, Roberto De Zerbi est le nouvel entraîneur de l’OM. Un sacré coup pour le club phocéen qui attire un coach convoité par les plus grands clubs. Spécialiste du football italien, Johann Crochet promet d’ailleurs de sacrés changements à Marseille.



« Quand tu vas chercher De Zerbi, tu ne vas pas spécialement chercher un entraîneur, mais une méthodologie de travail. Son staff connaît sa méthodologie par cœur, il la répète depuis des années, la récite, l’enrichit également, car ce sont des personnes qui restent toujours en alerte afin d’améliorer la qualité d’entraînement. Quand tu vas le chercher, tu sais également à quoi tu t’attends en termes de football et de qualité de jeu. Une mentalité qui découle de son ancien parcours de joueur », rappelle le journaliste au micro de l' After Foot sur RMC , avant de poursuivre.

