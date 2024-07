Mercato : L’OM va blinder un taulier, De Zerbi va adorer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Excellente nouvelle pour l'OM et pour Roberto De Zerbi. Fraîchement arrivé à Marseille, le technicien italien devrait compter sur Leonardo Balerdi la saison prochaine. Étincelant lors de ses dernières apparitions, le défenseur argentin devrait prolonger son contrat. Par conséquent, il devrait devenir l'un des favoris pour succéder à Valentin Rongier en tant que capitaine de l'OM.

C'est l'heure de la rentrée. Nouvel entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi devrait diriger ses premiers entraînements dans les prochaines heures. L'occasion pour le technicien italien de faire connaissance avec sa groupe et observer les forces en présence. Certains ne s'éterniseront pas à l'OM et quitteront Marseille durant ce mercato. D'autres ont de grandes chances de se frayer une place dans le dispositif de De Zerbi à l'image de Leonardo Balerdi, bien parti pour prolonger son contrat.

Mercato - OM : De Zerbi va trancher pour un nouveau transfert ! https://t.co/mIy52nNBd5 pic.twitter.com/6VdeJvgcP8 — le10sport (@le10sport) July 4, 2024

Voilà le prochain patron du vestiaire ?

« Balerdi fera partie des joueurs qui devraient rester au club la saison prochaine, sauf en cas d’offre d’un gros club qui le ferait réfléchir lui. Il devrait même prolonger de deux ans, normalement, ce qui représente une bonne nouvelle pour les supporters de l’OM » a déclaré Florent Germain sur RMC. Présent à l'OM depuis 2021, Balerdi pourrait bien devenir le nouveau capitaine de De Zerbi.

Balerdi va franchir un nouveau cap ?