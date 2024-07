Le mercato s’enflamme, que doit faire l’OM ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Parmi les clubs de Ligue 1, l’OM est actuellement l’un des plus actifs sur le mercato estival. En plus de la nomination de Roberto De Zerbi sur son banc, le club phocéen a déjà bouclé les arrivées d’Ismaël Koné et de Lilian Brassier. Désormais, plusieurs joueurs sont ciblés par la cellule de recrutement marseillaise. Selon vous, qui doit être la prochaine recrue de l’OM ?

Le mercato estival de l’OM a démarré sur les chapeaux de roues. Malgré une saison 2023-2024 très compliquée, le club phocéen a réussi à se dégoter un entraîneur très compétent en la personne de Roberto De Zerbi. Mais l’arrivée de l’ex-technicien de Brighton n’aura pas été le seul beau coup réalisé par le club marseillais sur ces derniers jours.

Mercato : L'OM se fait recaler à l'étranger ! https://t.co/c7FWZaovGi pic.twitter.com/suaQDUPMIa — le10sport (@le10sport) July 5, 2024

L’OM boucle deux transferts !

Ambitieux, l’OM a déjà bouclé deux arrivées de taille, en plus des belles ventes de Vitinha et d’Iliman Ndiaye. Ainsi, Marseille s’est attaché les services de Lilian Brassier, qui arrive en provenance du Stade Brestois dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire de 11M€, mais également du milieu de terrain Ismaël Koné. L’international Canadien arrive quant à lui en provenance de Watford, alors que l’OM aura déboursé 12M€. Deux belles prises donc, mais qui devraient être accompagnées de nouvelles recrues. En effet, ces dernières semaines, la cellule de recrutement marseillaise a travaillé sur plusieurs pistes.

Plusieurs pistes de choix pour l’OM