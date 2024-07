Aubameyang : L’OM peut tout perdre !

Axel Cornic

Parmi les meilleurs éléments de la saison dernière, Pierre-Emerick Aubameyang est devenu très important pour l’Olympique de Marseille. L’attaquant de 35 ans pourrait toutefois partir en ce mercato estival, puisqu’il aurait reçu une offre très importante émanant d’Arabie Saoudite. Les Phocéens ont déjà une idée pour le remplacer, mais la situation pourrait grandement se compliquer dans les prochains jours.

L’été est bouillant à Marseille ! Depuis que Pablo Longoria s’est assuré la présence de Roberto De Zerbi, il est totalement inarrêtable sur le mercato avec déjà deux recrues bouclées en la personne de Lilian Brassier et d’Ismaël Koné. De nombreux autres joueurs pourraient arriver… mais d’autres pourraient également partir !

Mercato - OM : La presse italienne relance un feuilleton à 20M€ https://t.co/QNi3F8ZK3i pic.twitter.com/saGgkyvtAi — le10sport (@le10sport) July 5, 2024

Mikautadze pour remplacer Aubameyang ?

C’est le cas de Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur de l’OM la saison dernière avec 30 réalisations. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’attaquant aurait reçu une offre très intéressante de l’Arabie Saoudite. D’après les informations de RMC Sport , les dirigeants marseillais souhaiteraient le garder et Roberto De Zerbi aurait l’intention de le rencontrer, afin d’échanger avec lui et le convaincre de rester. Mais à 35, un dernier très gros contrat au Moyen Orient pourrait sérieusement tenter Aubameyang.

Bologna rentre dans la danse