Mercato - OM : Un transfert à 15M€ est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir obtenu le recrutement d’Ismaël Koné et Lilian Brassier, l’OM continue sur sa lancée et serait intéressé au milieu de terrain argentin Ezequiel Fernandez. Et visiblement, Boca Juniors n’a pas l’intention de céder si facilement son joueur et pourrait réclamer environ 15M€ pour son transfert.

Alors que Lilian Brassier et Ismaël Koné ont déjà signé à l'OM, le mercato s'annonce encore très chaud pour le club phocéen qui s'intéresserait notamment à Ezequiel Fernandez. Méconnu du grand public, le milieu de terrain argentin pourrait être cédé pour 15M€ par Boca Juniors comme le confie Pierre Gerbeaud, journaliste de Lucarne-Opposée .

Mercato : Un attaquant dit oui, catastrophe pour l’OM ? https://t.co/gufzpZOobP pic.twitter.com/A4ynj9GxKl — le10sport (@le10sport) July 5, 2024

Ezequiel Fernandez dans le viseur de l'OM ?

« Concernant ses défauts, je trouve qu’il prend vraiment beaucoup de risques quand il tacle et il se jette très facilement et de manière assez impressionnante », estime le spécialiste du football sud-américain auprès de Football Club de Marseille .

«Il a une libératoire à 15M€»