Mercato - OM : De Zerbi va vite claquer la porte ?

Roberto De Zerbi va faire ses premiers pas à l'OM dans les prochaines heures. Le technicien italien est attendu au centre d'entraînement ce week-end pour diriger ses premiers entraînements. Engagé sur un cycle de trois ans, il aura pour mission de placer le club dans les places qualificatifs pour la Coupe d'Europe. Mais avec lui, il faut s'attendre à tout selon certains observateurs.

Pablo Longoria espère avoir trouvé en Roberto De Zerbi un entraîneur capable de porter le projet marseillais sur plusieurs années. Mais durant l 'After Foot, Florent Gautreau a partagé son scepticisme.

Mercato - OM : De Zerbi va trancher pour un nouveau transfert ! https://t.co/mIy52nNBd5 pic.twitter.com/6VdeJvgcP8 — le10sport (@le10sport) July 4, 2024

Longoria prend un risque avec De Zerbi

« On a envie de voir Roberto De Zerbi. Mais ce qui me fait peur dans le contexte marseillais, c’est qu’il prend des entraîneurs qui ont un passé avec des expériences courtes et qui sont explosifs au sens premier du terme » a confié le chroniqueur au micro de RMC.

Un petit tour et puis s'en va ?