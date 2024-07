Mercato : «Il va se régaler», il annonce du lourd pour le prochain transfert de l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif sur le mercato, l’OM continue d’enchaîner les pistes pour renforcer son effectif. Dans cette optique, le club phocéen s’intéresserait notamment à Ezequiel Fernandez, milieu de terrain de Boca Juniors. Et d’après Pierre Gerbeaud, ce serait d’ailleurs une très belle affaire compte tenu des qualités du joueur argentin.

Hyper actif sur le mercato, l'OM enchaîne les pistes. L'un d'entre elles mène au milieu de terrain argentin de Boca Juniors Ezequiel Fernandez. Et à en croire Pierre Gerbeaud, journaliste de Lucarne-Opposée , ce serait un très coup pour l'OM.

Mercato : Un attaquant dit oui, catastrophe pour l’OM ? https://t.co/gufzpZOobP pic.twitter.com/A4ynj9GxKl — le10sport (@le10sport) July 5, 2024

«Je trouve ça vraiment très impressionnant»

« C’est vraiment un "cinco" à l’Argentine. Le numéro cinq en Argentine, c’est vraiment un meneur de jeu reculé. Il joue devant la défense. La qualité que je trouve la plus impressionnante chez lui, c’est aussi sa qualité de passe, jeu court, jeu long, pied gauche, pied droit. Je trouve ça vraiment très impressionnant et il voit des choses que les autres ne voient pas et que nous, on ne voit pas », estime-t-il dans des propos accordés à Football Club de Marseille , avant de poursuivre.

«Il va se régaler et jouer dans un fauteuil»