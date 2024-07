Mercato : L’OM doublé par son rival pour ce transfert ?

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En quête de renforts sur toutes les lignes lors de cette période de mercato, l’OM serait notamment intéressé par Jesper Lindstrom. Après une première saison compliquée, l’international danois pourrait déjà quitter Naples, qui demanderait 30M€ pour s’en séparer. Un dossier dans lequel Marseille pourrait être devancé par un de ses rivaux, l’OL.

Après Ismaël Koné (Watford) et Lilian Brassier (Brest), l’OM a trouvé un accord contractuel avec Youcef Atal, libre depuis son départ d’Adana Demirspor. D’après les informations de Foot Mercato , les deux parties se sont entendues autour d’un contrat d’un an, plus une année supplémentaire en option, mais il reste encore des détails à régler avant de voir l’international algérien débarquer à Marseille.

L’OM sur la piste de Lindstrom

Ces derniers jours, l’OM était également annoncé sur la piste de Jesper Lindstrom. Le milieu offensif âgé de 24 ans a vécu une première saison difficile à Naples, qu’il a rejoint l’été dernier en provenance de l’Eintracht Francfort. Sous contrat jusqu’en juin 2028, les Azzurri demanderaient 30M€ pour s’en séparer.

L’OL a de l’avance