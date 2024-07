Mercato : Le PSG plombé par l’Arabie Saoudite pour cette opération à 130M€ ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs saisons déjà, le nom de Victor Osimhen est revenu avec insistance du côté du PSG, qui souhaitait activement le recruter l’été dernier. Disposant désormais d’une clause libératoire de 130M€ avec Naples, le buteur nigérian devrait quitter le championnat italien dans les prochains mois. Mais alors que tout indiquait une arrivée du joueur de 25 ans en Premier League, ce dernier pourrait rallier l’Arabie Saoudite. Explication.

Attendu au tournant sur ce mercato estival, le PSG pourrait-il recruter un nouvel attaquant ? L’été dernier, le club de la capitale n’avait pas hésité à sortir le chéquier afin de boucler les recrutements de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos, pour un montant combiné de 170M€. Mais à l’été 2023, la volonté parisienne à ce poste de numéro 9 était bel et bien dirigée vers Victor Osimhen.

Le PSG s’est montré intéressé par Victor Osimhen

Néanmoins, le PSG s’était alors heurté aux exigences de Naples, qui demandait 200M€ pour lâcher le Nigérian. Le 1er janvier dernier, Victor Osimhen a prolongé au sein du club napolitain, et dispose désormais d’une clause libératoire de 130M€. De quoi attendre une nouvelle tentative parisienne dans ce dossier sur ce mercato ? Possible. Pour rappel, le numéro 9 de 25 ans est également convoité par Arsenal et Chelsea.

Direction l’Arabie Saoudite pour le Nigérian ?