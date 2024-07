Mercato : L’OM menacé pour ce prochain transfert !

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir recruté Ismaël Koné et Lilian Brassier, l'OM poursuit sa quête de renforts sur le marché des transferts et s’intéresse notamment à Youcef Atal. Ce dernier pourrait venir remplacer Jonathan Clauss, annoncé sur le départ cet été. Un accord a même été trouvé avec l’international algérien, mais sa signature n’est pas garantie pour autant.

« Oui, si tout le monde y trouve son compte, pourquoi pas. La question va être évoquée. On va en discuter en totale sérénité, on va prendre la meilleure décision . » Comme il l’avait laissé entendre en conférence de presse, Jonathan Clauss (31 ans) risque de quitter l’OM cet été. Si l’international français (13 sélections) a indiqué par la suite que l’arrivée de Roberto De Zerbi pourrait rebattre les cartes à propos de son avenir, les dirigeants marseillais de leur côté semblent décidés à s’en séparer, d’autant plus qu’il ne lui reste qu’un an de contrat.

OM - Arabie Saoudite : Une réunion au sommet est annoncée ! https://t.co/Z5JEDgXOoy pic.twitter.com/sJYqHe4raj — le10sport (@le10sport) July 5, 2024

L’OM s’intéresse à Atal pour remplacer Clauss

Jonathan Clauss pourrait alors prendre la direction de l’OGC Nice, où son ancien entraîneur au RC Lens, Franck Haise, aimerait l’attirer. Pour le remplacer, l’OM a déjà une petite idée et est annoncé ces derniers jours sur la piste de Youcef Atal. Parti de Nice l’hiver dernier, après avoir été condamné à huit mois de prison avec sursis et 45 000€ d’amende pour provocation à la haine à raison de la religion, l’international algérien (42 sélections) a passé les six derniers mois en Turquie, à Adana Demirspor, et se retrouve désormais libre de tout contrat.

Accord trouvé avec Atal mais…