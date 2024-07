Mercato - OM : Un transfert bouclé grâce au RC Lens ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En débarquant à Marseille en 2022, Jonathan Clauss est entré dans une nouvelle dimension à l'approche des 30 ans. Le latéral est devenu une belle référence à son poste, à tel point qu'il est assez présent en Equipe de France depuis deux ans. Néanmoins son avenir en club est incertain et ces derniers mois, on lui a reproché un certain manque d'implication à Marseille. Sous contrat jusqu'en juin 2025, il pourrait bien quitter le club cet été pour ne pas partir bien loin puisque c'est Nice qui est intéressé.

Critiqué ces derniers temps parce qu'il aurait décidé de s'économiser en vue de l'Euro 2024, où il n'a toujours pas disputé la moindre minute, Jonathan Clauss pourrait bien être sur le départ à l'OM. Le mois dernier, l'international français révélait que c'était une option tout à fait envisageable et il y a donc plusieurs prétendants. A commencer par l'OGC Nice, dont l'opération pourrait être facilitée grâce à l'arrivée de Franck Haise, ancien entraîneur du RC Lens, sur la Côte d'Azur.

Nice sur la piste de Clauss

Poussé vers la sortie lors du mercato hivernal, Jonathan Clauss est toujours à l'OM mais peut-être plus pour très longtemps. Le joueur de 31 ans voit son contrat se terminer l'an prochain et pour beaucoup d'observateurs, cela ne fait plus de doute : il quittera le club cet été. « Oui, si tout le monde y trouve son compte, pourquoi pas. La question va être évoquée. On va en discuter en totale sérénité, on va prendre la meilleure décision » avait-il confié il y a quelques semaines. D'après les informations de Foot Mercato , l'OGC Nice aurait donc désormais des vues sur le latéral droit de l'OM.

Mercato : L'OM proche de recruter un grand attaquant ? https://t.co/22tzGqy2Mu pic.twitter.com/aJmonxKkYy — le10sport (@le10sport) July 5, 2024

Clauss peut retrouver Haise

Si Jonathan Clauss peut briller à son poste, l'intérêt de l'OGC Nice pour son profil est aussi lié à Franck Haise. En effet l'entraîneur français a vécu une magnifique expérience au RC Lens ces quatre dernières années, permettant au club de jouer devant en Ligue 1 directement après sa promotion. Récemment nommé chez les Aiglons, il voudrait bien retrouver un joueur qu'il a bien connu dans le Nord de la France. Jonathan Clauss avait réussi une formidable éclosion lors de son passage à Lens, son avenir pourrait donc s'écrire à Nice.