Mercato - OM : Fake news pour le prochain transfert ?

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche de bons coups sur le marché des transferts, l’OM serait notamment intéressé par Youcef Atal. L’international algérien a l’avantage d’être libre après son passage à Adana Demirspor et aurait trouvé un accord contractuel avec le club marseillais. Une information démentie et le latéral droit pourrait finalement ne pas rejoindre Marseille.

Jonathan Clauss étant annoncé sur le départ, l’OM aurait ciblé Youcef Atal pour le remplacer. L'international algérien (42 sélections) est libre depuis la fin de son contrat avec Adana Demirspor, qu’il avait rejoint l’hiver dernier en provenance de l’OGC Nice. Un dossier qui irait dans le bon sens, puisqu’un accord aurait été trouvé entre les deux parties.

Pas d’accord entre l’OM et Atal ?

En effet, d’après les informations de Foot Mercato , l’OM et Youcef Atal se seraient entendus autour d’un contrat d’un an, plus une année supplémentaire en option. Ce que dément La Tribune OM . En effet, il n’existerait pas d’accord entre le club et le latéral droit de 28 ans, qui ne devrait finalement pas signer à Marseille.

Le maire de Marseille s’oppose à l’arrivée d’Atal